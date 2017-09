Nach dem schwachen Start in die Europapokal-Saison hat Deutschland in der UEFA-Fünfjahreswertung den zweiten Platz an England verloren. Die Briten erreichten 1,572 Wertungspunkte, die Bundesliga nur 0,571. Damit sind die vier Startplätze in der Champions-League- Saison 2019/20 nicht gefährdet, aber als Warnsignal muss der Verlust des jahrelang zementierten zweiten Platzes hinter Spanien schon gedeutet werden. Mit nur 2,428 Punkten in diesem Jahr liegt Deutschland nur auf Rang 21 in Europa - hinter Ländern wie Österreich (3,750), Griechenland (3,500) oder sogar Zypern (6,000) und Israel (4,625).