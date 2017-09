Die deutschen Tennis-Herren haben in der Davis-Cup-Relegationspartie in Portugal eine Vorentscheidung verpasst. Nach dem ersten Tag steht es in Oeiras 1:1. Der favorisierte Jan-Lennard Struff verlor gegen Pedro Sousa 2:6, 5:7, 6:7 (5:7) und konnte nach dem überraschenden 4:6, 6:3, 6:3, 6:0-Auftaktsieg von Cedrik-Marcel Stebe gegen Joao Sousa nicht auf 2:0 erhöhen. Am Samstag steht das Doppel auf dem Programm, am Sonntag zwei weitere Einzel. Der Verlierer der Partie auf Sand steigt in die Europa/Afrika-Gruppe ab, der Sieger spielt im kommenden Jahr in der Weltgruppe der besten 16 Nationen.