Die Rekordserie der Cleveland Indians in der MLB ist gerissen. Die Indians unterlagen den Kansas City Royals 3:4 und verpassten damit ihren 23.Sieg in Serie. "Der gesunde Menschenverstand sagt, dass man irgendwann auch mal ein Spiel verliert. Es war ein großer Spaß", sagte Clevelands Manager Terry Francona. Am Mittwoch hatten die Indians mit dem 21.Sieg in Folge die Oakland Athletics (20 Siege/2002) als Rekordhalter der American League abgelöst. Nur ein Teams war in der MLBGeschichte noch länger erfolgreich: Den New York Giants gelangen 1916 26 Siege in Serie.