Die DFB-Frauen sind mit einem standesgemäßen Sieg in die Qualifikation zur WM 2019 in Frankreich gestartet. Gegen Slowenien gewann die Elf von Steffi Jones in Ingolstadt mit 6:0 (4:0). Huth per Kopfball (14.) und Marozsan per Foulelfmeter (18.) stellten die Weichen früh auf Sieg, Hendrich (35.) und Kemme in der Nachspielzeit sorgten vor der Pause für die Entscheidung. Zwar leistete sich die deutsche Abwehr auch Unsicherheiten, die Sloweninnen waren aber zu harmlos. In Hälfte zwei gönnte sich die DFB-Elf eine Pause, erst in der Schlussphase legten Kemme (80.) und Demann (89.) nach.