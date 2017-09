Tennisspielerin Tatjana Maria hat das erste WTA-Finale ihrer Karriere verpasst. Die 30-Jährige unterlag in Quebec/Kanada in der Vorschlussrunde der an Position sieben gesetzten Alison Van Uytvanck aus Belgien mit 1:6, 2:6. Die an Nummer vier gesetzte Maria war die einzige deutsche Starterin bei dem mit 250.000 Dollar dotierten Hartplatzturnier. 2012 hatte sie in Quebec mit der französischen Top-Spielerin Kristina Mladenovic im Doppel den Titel geholt.