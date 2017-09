Das Starensemble von Paris St.Germain hat vier Tage vor dem Champions-LeagueDuell mit Bayern München am Mittwoch (live im ZDF) in der französischen Ligue 1 Punkte liegen lassen. Mit Weltmeister Julian Draxler in der Startelf kam PSG beim HSC Montpellier nicht über ein 0:0 hinaus. Bei Paris fehlte Rekord-Neuzugang Neymar aufgrund einer Fußverletzung, gegen den FC Bayern soll er aber wieder im Kader stehen. Draxler wurde in der 66. Spielminute ausgewechselt. In der Tabelle liegt PSG mit 19 Punkten vor Titelverteidiger AS Monaco (18) und Rekordmeister AS St.Etienne (13).