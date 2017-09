Nürnberg hat auch sein viertes Saisonspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewonnen und steht weiter ohne Punktverlust an der Tabellenspitze. Die Franken gewannen nach einem starken Mitteldrittel 3:2 in Köln. Derweil feierte Wolfsburg den ersten Sieg. Die Mannschaft gewann gegen München in eigener Halle 4:3 n.V. Berlin holte beim 3:1 gegen Straubing den dritten Sieg in Folge. Schwenningen machte einen deutlichen Sprung in der Tabelle. Dank eines 5:1 gegen Krefeld schob sich das Team aus Villingen-Schwenningen von Rang zwölf auf Platz sieben vor.