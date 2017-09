Valentino Rossi ist nur 18 Tage nach seinem Schien-und Wadenbeinbruch wieder auf das Motorrad gestiegen und arbeitet an einem Blitz-Comeback in der Weltmeisterschaft. Der italienische MotoGPSuperstar absolvierte am Montag in Misano Testrunden auf einer Yamaha YZF-R1M. Am Mittwochabend soll entschieden werden, ob Rossi (38) an diesem Wochenende beim Großen Preis von Aragonien an den Start gehen wird. Ursprünglich war vorgesehen, dass "DoRossi in Spanien vom niederländischen Superbike-Piloten Michael van der Mark ersetzt wird. Jetzt könnte der WM-Vierte schneller als erwartet zurückkehren.