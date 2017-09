Trainer Niko Kovac will Eintracht Frankfurt durch personelle Änderungen in die Erfolgsspur zurückkehren. "Wir werden frische Kräfte bringen. Wir brauchen Jungs, die gut drauf und körperlich ausgeruht sind", sagte Kovac vor der Partie beim 1. FC Köln am Mittwoch (18.30 Uhr). Kovac dürfte vor allem in der Offensive Veränderungen vornehmen. Neuzugang Sebastian Haller scheint gesetzt: "Ein Stürmer mit diesem Kaliber wird treffen. Das könnte schon am Mittwoch der Fall sein." Köln werde man "früh den Zahn ziehen und Unruhe bei ihnen reinbringen."