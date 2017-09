Torjäger Jann-Fiete Arp vom Hamburger SV führt das deutsche Aufgebot für die U17-WM in Indien an. Trainer Christian Wück nominierte 21 Nachwuchs-Fußballer für das Turnier, wie der DFB am Mittwoch bekanntgab. Nicht dabei ist Torhüter Christian Früchtl vom FC Bayern, der nach der Verletzung von Manuel Neuer bei seinem Klub bleibt. Am 30.September reist die DFB-Auswahl nach Indien. Das Team startet am 7.Oktober gegen Costa Rica in Goa in das Turnier. Weitere Gegner in der Gruppe sind drei Tage später Iran und am 13. Oktober Guinea.