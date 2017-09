Box-Legende Jake LaMotta ist am Dienstag im Alter von 95 Jahren verstorben. Das teilte seine Tochter Christi am Mittwoch via Facebook mit. Wie seine Frau Denise Baker dem Fernsehsender ABC sagte, sei LaMotta den Folgen einer Lungenentzündung in einem Pflegeheim in Miami erlegen. Der als Giacobbe LaMotta geborene Italo-Amerikaner war von 1949 bis 1951 Weltmeister im Mittelgewicht. Mit einer Statistik von 83 Siegen in 106 Kämpfen wurde LaMotta 1990 in die "Boxing Hall of Fame" aufgenommen. Berühmtheit erlangte er auch durch die Verfilmung seines Lebens unter dem Titel "Raging Bull" mit Robert De Niro.