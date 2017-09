Fortuna Köln hat am neunten Spieltag der 3.Fußball-Liga einen 2:1 (1:0)-Sieg beim neuen Schlusslicht Chemnitzer FC eingefahren und den Abstand auf Tabellenführer SC Paderborn auf einen Zähler verringert. Der SCP hatte am Dienstag 0:1 in Magdeburg verloren - damit sind die Kölner das einzige Drittliga-Team ohne Niederlage. Jena gab die Rote Laterne durch ein 2:2 in Würzburg an den CFC ab, verspielte aber eine 2:0-Pausenführung. Meppen setzte sich gegen Osnabrück mit 1:0 (1:0) durch, Unterhaching gewann 2:0 (1:0) in Erfurt. Preußen Münster und der VfR Aalen trennten sich 1:1 (0:0).