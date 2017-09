Weltmeister Sami Khedira ist zurück im Mannschaftstraining des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin. Der deutsche Nationalspieler twitterte am Donnerstag ein Foto, das ihn mit Ball am Fuß im Juventus-Dress zeigt. Damit könnte der 30-Jährige bereits im Stadtderby gegen den FC Turin am Samstag wieder im Kader stehen. Auch Bundestrainer Joachim Löw dürfte zum Abschluss der WM-Qualifikation am 5.Oktober in Belfast gegen Nordirland und drei Tage darauf in Kaiserslautern gegen Aserbaidschan wieder mit Khedira planen können. Der Mittelfeldspieler hatte zuletzt Knieprobleme.