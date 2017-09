Protzboxer Floyd "Money" Mayweather hat mal wieder seinen Reichtum zur Schau gestellt. Bei Instagram präsentierte der frühere Weltmeister sein Heimkino mit 50 Sitzplätzen. Der Saal befindet sich in seiner neuen, umgerechnet 22 Mio. Euro teuren Villa in Beverly Hlls. Bei Instagram veröffentlichte der in 50 Profikämpfen ungeschlagene Mayweather, zuletzt Sieger im Duell mit dem Mixed- Martial-Arts-Star Conor McGregor, ein Video von sich. "Greife mir ein paar Snacks im Kino meines Palastes in Beverly Hills, es passen 50 Leute rein", schrieb der 40-Jährige.