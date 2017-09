Weltmeister Toni Kroos wird beim spanischen Meister Real Madrid wegen Rippenproblemen am Samstag im Ligaspiel bei Deportivo Alaves für das Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag bei Borussia Dortmund geschont. Nach Angaben von Real-Trainer Zinedine Zidane klagt Kroos seit der 0:1-Niederlage am vergangenen Mittwoch gegen Betis Sevilla über Schmerzen im Rippenbereich. "Wir wollen wie immer kein Risiko eingehen. Ich hoffe, dass es nicht Ernstes ist und er am Dienstag wieder spielen kann", sagte Zidane. Definitiv auch in Dortmund fällt Madrids Verteidiger Marcelo wegen einer Muskelverletzung aus.