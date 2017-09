Mattias Ekström hat im ersten DTM-Rennen der Saison ohne die abgeschafften Zusatzgewichte seine Führung in der Gesamtwertung ausgebaut und kann am Sonntag einen großen Schritt in Richtung seines dritten Titels machen. Angeführt von dem Schweden gelang Audi in Spielberg sogar ein Dreifacherfolg. Der Brite Jamie Green kam auf Rang zwei vor dem Schweizer Nico Müller. Bester Mercedes-Fahrer war Robert Wickens aus Kanada auf Rang vier. Titelverteidiger Marco Wittmann wurde im BMW Fünfter. In den ersten 14 Saisonrennen gab es noch Gewichte, die je nach Rundenzeiten im Auto montiert werden mussten.