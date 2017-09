Mit einem furiosen Saisonstart marschiert Dortmund in der noch jungen Bundesliga-Saison vorneweg. "Wir funktionieren als Team sehr gut", sagte Maximilian Philipp nach dem 6:1 gegen Gladbach im aktuellen sportstudio. Das vom BVB praktizierte Gegenpressing sei "riskant, aber es lohnt sich", so Philipp im Gespräch mit Nils Kaben. Man sei bei Ballgewinnen dadurch näher am Tor. Gerne hätte man auch in der sechsten Partie zu Null gespielt, "aber man kann nicht alles haben", so der Neuzugang. Nun freue er sich auf Dienstag und das Duell in der Champions League gegen Real Madrid.