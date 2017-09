Nach einer Serie von Kokainfunden in Bananenkisten hat die Polizei weiter ermittelt. Details sollten frühestens am Montag bekanntgegeben werden, hieß es vom Kriminaldauerdienst. Die Beamten hatten am Freitag in mindestens zehn Supermärkten in Bayern Kokainpäckchen mit einem Gesamtgewicht von mindestens 100 Kilogramm sichergestellt. Ein Mitarbeiter eines Marktes in Kiefersfelden hatte als erster braune Päckchen unter den Bananen gemeldet. In den Stunden danach folgten Funde in weiteren Märkten derselben Kette in Ober- und Niederbayern sowie Schwaben.