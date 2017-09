Der 1.FC Magdeburg hat sich in der Dritten Fußball-Liga auf den zweiten Rang verbessert. Beim 1:0-Sieg in Aalen erzielte Tobias Schwede in der 80.Minute das Tor des Tages. Die Magdeburger profitierten auch von Fortuna Kölns 0:3-Niederlage am Samstag gegen die Sportfreunde Lotte. Die Kölner sind nun nur noch Tabellendritter. Im zweiten Sonntagsspiel gewann der Karlsruher SC mit 2:0 (1:0) gegen Rot- Weiß Erfurt und verbesserte sich damit um vier Plätze auf Rang zwölf. Andre Laurito (18.) per Eigentor und Fabian Schleusener (90.+5) trafen für den KSC.