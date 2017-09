Tim Ole Naske hat die deutschen Ruderer bei der WM in Florida vor einem Fehlstart bewahrt. Der Hamburger sorgte im Einer für den einzigen Vorlauf-Sieg der DRV-Flotte in den olympischen Bootsklassen und zog mühelos ins Viertelfinale ein. Der Doppelvierer der Frauen muss nach Rang 4 um die Finalteilnahme bangen. Der Männer-Doppelvierer und der Vierer ohne Steuermann blieben mit jeweils Platz 2 im Soll. Weitere vier DRV-Boote gehen am Montag an den Start. Für den Deutschland-Achter beginnt die Jagd nach dem WM-Gold am Dienstag. Nur ein Sieg im Vorlauf ebnet der Crew den direkten Weg ins Finale am Sonntag.