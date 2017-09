Der 1.FC Köln muss erneut lange auf Offensivspieler Marcel Risse verzichten. Der 27-Jährige erlitt eine Meniskusverletzung am rechten Knie und unterzog sich am Montag einer Operation. Risse hatte schon im Dezember des vergangenen Jahres einen Kreuzbandriss erlitten und fiel für den Rest der Saison aus. In der aktuellen Spielzeit konnte Risse wegen muskulärer Probleme nur sporadisch eingesetzt werden. Wegen der Knieprobleme verzichtete er am vergangenen Sonntag auf das Bundesliga-Spiel bei Hannover 96 (0:0), in dem die Kölner ihren ersten Punkt der Saison nach zuvor fünf Niederlagen holten.