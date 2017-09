RB Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl musste bei der Einreise in die Türkei zum Champions-League-Spiel bei Besiktas Istanbul eine zusätzliche Wartezeit in Kauf nehmen. Der 50-Jährige hatte kein Visum und musste daher am Montag an einem Automaten nachträglich eins kaufen. Der Österreicher stieß am Flughafen etwa zehn Minuten später zur Mannschaft. Österreichische Staatsbürger benötigen für die Einreise in die Türkei im Gegensatz zu deutschen Staatsbürgern ein Visum. "Es war unsere Schuld", betonte Hasenhüttl und lobte das Personal am Flughafen: "Sie waren sehr, sehr freundlich und nett."