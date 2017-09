Mit Shkodran Mustafi in der Startelf und Rückkehrer Mesut Özil feierte der FC Arsenal den 3.Saisonsieg in der Premier League. Arsenal gewann am Montagabend gegen West Bromwich Albion mit 2:0 (1:0) und kletterte in der Tabelle auf Rang sieben. Der Franzose Alexandre Lacazette avancierte mit seinen zwei Treffern (20./67.Minute) zum Matchwinner. Özil gab nach längerer Verletzungspause sein Comeback - in der 83.Minute wechselte ihn Trainer Arsene Wenger für Alexis Sanchez ein. Der 28-Jährige hatte zuletzt am 9.September beim 3:0 gegen den AFC Bournemouth gespielt.