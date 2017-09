Der Leverkusener Kai Havertz führt das deutsche Aufgebot für die Qualifikation zur U19-EM (16.-29.Juli 2018 in Finnland)an. Nationaltrainer Meikel Schönweitz hat auch die Zwillinge Gian-Luca Itter und Davide-Jerome Itter vom VfL Wolfsburg in seinen Kader für die drei Partien berufen. Bundesliga-Erfahrung haben darüber hinaus die Berliner Florian Baak und Arne Maier. Die deutsche U19 startet am 4.Oktober in Polen gegen Weißrussland in die erste EM-Quali-Runde. Weitere Gegner sind Nordirland und Polen. Die DFB-Elf muss in ihrer Gruppe mindestens Zweiter werden, um die nächste Runde zu erreichen.