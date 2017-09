Der Deutschland-Achter hat seine Titelambitionen bei der WM in Sarasota/Florida untermauert. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) gewann seinen Vorlauf souverän vor den USA und Rumänien und zog auf direktem Weg ins Finale am Sonntag (ab 17:10 Uhr live in der SPORTreportage) ein. Die in diesem Jahr noch ungeschlagene Crew um Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin) will in den USA erstmals seit sechs Jahren wieder WM-Gold gewinnen. In den WM-Finals 2013, 2014, 2015 hatte sich das DRV-Paradeboot ebenso wie im Olympia-Finale 2016 jeweils Großbritannien geschlagen geben müssen.