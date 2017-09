Dem russischen Erstligisten Spartak Moskau droht nach Ausschreitungen am zweiten Spieltag der Gruppenphase in der Champions League erneut eine Strafe durch die UEFA. Die Disziplinarkommission werde am 19.Oktober über Sanktionen beraten, teilte UEFA mit. Bei der Partie am Dienstag gegen den FC Liverpool (1:1) hätten Spartak-Fans in Moskau verbotene Banner gezeigt, Pyrotechnik gezündet und gegen Sicherheitsmaßnahmen verstoßen, hieß es. Der Klub muss wegen Ausschreitungen seiner Fans beim Königsklassen-Auftakt bei NK Maribor in Slowenien bereits beim nächsten Auswärtsspiel ohne Anhänger auskommen.