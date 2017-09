Selten war der Auftakt der Bundesligaklubs in der Champions League so schlecht wie in dieser Spielzeit. Gerade einmal 0,67 Punkte haben der FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig an den ersten beiden Spieltagen pro Partie im Schnitt gesammelt. Letztmals schlechter war es 2007/08. Damals holten der VfB Stuttgart, Schalke 04 und Werder Bremen im Schnitt nur 0,5 Zähler. Die beste Ausbeute verzeichnete das Quartett FC Bayern, Borussia Dortmund, FC Schalke und Bayer Leverkusen in den Spielzeiten 2013/2014 mit 2,25 Punkten und 2014/15 mit 2,13 Zählern.