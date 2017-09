Nach der höchsten Vorrunden-Niederlage in 21 Jahren Champions League will die Vereinsführung des FC Bayern nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. "Ich glaube, es war eine ganz bittere Niederlage", sagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge nach dem 0:3 gegen Paris St.Germain in seiner Bankettrede, die der Klub veröffentlichte. Rummenigge sprach von einer Niederlage, "die es zu analysieren gilt und aus der wir auch in Klartextform Konsequenzen ziehen müssen". Laut "Sport Bild" will der Verein am Nachmittag in einer Krisensitzung über die Zukunft von Trainer Carlo Ancelotti beraten.