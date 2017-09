Die zweimaligen deutschen Eistanz-Meister Kavita Lorenz und Joti Polizoakis steuern einen deutschen Quotenplatz bei den Olympischen Winterspielen im Februar in Pyeongchang/Südkorea an. Die für Oberstdorf startenden Tänzer liegen nach dem Kurzprogramm bei der Nebelhorn-Trophy im Allgäu an dritter Position. Platz fünf unter den OlympiaKonkurrenten müsste am Samstag nach der Kür für den Startplatz reichen, den sie bei der WM im März hauchdünn um einen Rang verpassten. Der Wettbewerb in Oberstdorf ist die letzte Chance der Eiskunstläufer auf ein Ticket für die Winterspiele.