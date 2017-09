Die deutsche Shorttrack-Hoffnungsträgerin Anna Seidel ist schwach in die Olympiasaison gestartet. Beim WeltcupAuftakt in Budapest scheiterte die 19- Jährige über 500 m und 1500 m jeweils in der ersten Runde. Ins Halbfinale über die längste Einzelstrecke schaffte es Bianca Walter. Über 500 m zog Tina Grassow in die nächste Runde ein. Christoph Schubert, einziger deutscher Starter bei den Männern, schied über beide Strecken aus. Der Weltcup in Budapest ist der erste von vier Qualifikationswettkämpfen für die Olympischen Winterspiele im kommenden Februar in Pyeongchang/Südkorea.