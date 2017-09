Fußball-Profi Sergio Agüero von Manchester City hat sich in seiner Freizeit bei einem Autounfall verletzt. Das teilte der englische Spitzenklub mit. Agüero bestätigte am Freitagabend via Twitter, dass er sich einen Rippenbruch zugezogen hat. Der Vorfall habe sich am Donnerstag in den Niederlanden ereignet, Agüero habe einen freien Tag gehabt. Medien berichteten von einem Unfall bei einer Taxifahrt zum Amsterdamer Flughafen. "Ich bin kein Arzt. Wie lange er ausfallen wird, weiß ich nicht", sagte Guardiola.