RB Leipzigs Nationalspieler Timo Werner klagt weiter über Schwindelgefühle. Der Einsatz des 21 Jahre alten Stürmers am Sonntag in der Bundesliga beim 1.FC Köln ist fraglich. "Timo hat heute mittrainiert. Ihm geht es aber noch nicht so gut. Ich weiß nicht, ob es für Sonntag reicht", sagte Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl am Freitag auf der Pressekonferenz. Die ärztlichen Untersuchungen hätten bislang keine eindeutige Diagnose ergeben. "Wir wissen noch nicht, was es genau ist", sagte Hasenhüttl. "Vielleicht ist es die Belastung. Er hat viele Spiele gemacht."