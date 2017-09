Die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber hat die erste Runde beim WTA-Turnier in Peking überstanden. Die 29-Jährige besiegte die Japanerin Naomi Osaka 6:2, 7:5 und nahm damit noch einmal Revanche für die bittere Niederlage bei den US Open. Schon in der Vorwoche hatte sich Kerber beim Turnier in Tokio gegen Osaka durchgesetzt und anschließend das Halbfinale erreicht. In der nächsten Runde trifft Kerber auf Alize Cornet (Frankreich) oder die Chinesin Wang Yafan. Mona Barthel scheiterte dagegen in ihrer Auftaktrunde an der Rumänin Sorana Cirstea 6:7 (4:7), 1:6.