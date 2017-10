Martin Kaymer hat sich am dritten Tag des British Masters in Newcastle upon Tyne wieder näher an die Spitze herangekämpft. Der zweimalige Major-Sieger spielte eine ordentliche 66er Runde und liegt mit insgesamt 203 Schlägen auf dem 18.Rang. Diesen Platz teilt er sich unter anderem mit dem Münchener Florian Fritsch, der am vorletzten Tag eine 69er Runde hinlegte. Kaymer hatte am Freitag nur auf dem geteilten 35.Platz gelegen. Beim Europa-Tour-Event auf dem Par-70Kurs des Close House Golf Clubs liegt der Schwede Robert Karlsson (198) in Führung.