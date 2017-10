Der FC St.Pauli und Dynamo Dresden sind mit jeweils drei Punkten im Gepäck von ihren Auswärtsfahrten zurückgekehrt. Die Hamburger setzten sich am 9.Spieltag der Zweiten Liga 2:0 (0:0) bei Eintracht Braunschweig durch, Dresden gewann 2:0 (1:0) beim 1.FC Heidenheim. Den einzigen Heimsieg in den drei Sontagsspielen errang der SV Sandhausen, der nach dem 2:0 (0:0) gegen Jahn Regensburg Rang drei belegt. Am Montag messen sich zum Abschluss des Spieltags Fortuna Düsseldorf und der MSV Duisburg. Den Düsseldorfern reicht dabei ein Unentschieden, um sich wieder an Kiel vorbei an die Spitze zu schieben.