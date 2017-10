München und Mannheim sind in der DEL in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Münchner gewannen gegen Augsburg mit 5:2. Mannheim siegte mit 4:3 in Berlin. München setzte sich mit 18 Punkten zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze, kann am Abend aber noch von den Nürnberg Ice Tigers überholt werden, falls diese beim ERC Ingolstadt gewinnen. Mannheim zog mit 15 Zählern mit den Eisbären gleich. Düsseldorf gewann 5:1 bei Schlusslicht Iserlohn. Bremerhaven feierten durch ein 1:0 gegen Schwenningen den zweiten Sieg in Folge. Wolfsburg kam gegen Krefeld zu einem mühsamen 3:2 n.P.