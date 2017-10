Real Madrid ist in der spanischen Meisterschaft mit dem vierten Saisonsieg auf Tabellenplatz fünf geklettert. Die Mannschaft um den deutschen Weltmeister Toni Kroos bezwang am Sonntagabend Espanyol Barcelona mit 2:0 (1:0) und verkürzte den Rückstand auf den Erzrivalen FC Barcelona an der Tabellenspitze wieder auf sieben Zähler. Vier Tage nach dem 3:1-Sieg bei Borussia Dortmund in der Champions League machte der Spanier Isco mit einem Doppelpack (30./71.Minute) den zweiten Ligasieg in Serie perfekt. Mittelfeldspieler Kroos wurde nach 70 Minuten ausgewechselt.