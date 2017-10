München hat Nürnberg an der DEL-Tabellenspitze abgelöst. Der Titelverteidiger feierte einen souveränen 5:2-Erfolg gegen Augsburg. Mit 18 Punkten liegen die Münchner zwei Zähler vor den zweitplatzierten Franken, die in Ingolstadt eine 2:3-Niederlage kassierten. Mannheim gewann die Spitzenpartie in Berlin 4:3 und zog mit 15 Zählern mit den punktgleichen Hauptstädtern gleich. Den Sprung auf Platz zwei verpasste Köln mit einem 3:6 in Straubing. Düsseldorf gewann 5:1 bei Schlusslicht Iserlohn. Bremerhaven feierten einen 1:0-Sieg gegen Schwenningen. Wolfsburg kam gegen Krefeld zu einem 3:2 n.P.