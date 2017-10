Acht Pleiten in acht Spielen - und dennoch wertet das Nationalteam von San Marino die WM-Quali in der deutschen Gruppe C als Erfolg. "Wir haben zwei Tore erzielt in dieser Quali, das haben wir zuvor noch nie geschafft", sagte Nationaltrainer Pierangelo Manzaroli der Nachrichtenagentur NTB. Die beiden Duelle mit der DFB-Elf verlor San Marino klar (0:8, 0:7), in Norwegen (1:4) und Aserbaidschan (1:5) gelang bei ebenfalls deutlichen Niederlagen aber jeweils ein Treffer. Am Donnerstag (20:45 Uhr) empfängt der Fußball-Zwerg die Norweger, zum Abschluss am Sonntag tritt er in Tschechien an.