Der Einsatz von Nadiem Amiri und Levin Öztunali in den anstehenden EM-Qualifikationsspielen der deutschen U21 gegen Aserbaidschan und Norwegen ist fraglich. Beide sind angeschlagen und werden zunächst noch bei ihren Vereinen 1899 Hoffenheim und Mainz 05 behandelt, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Ob die Offensivspieler in den kommenden Tagen nach Cottbus nachreisen, soll kurzfristig entschieden werden. Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz bestreitet am Freitag in Cottbus gegen Aserbaidschan ihr zweites Spiel in der Qualifikation für die EM 2019, vier Tage später in Norwegen das dritte.