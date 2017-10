Joachim Löw startet am Dienstag mit der deutschen Nationalmannschaft den Endspurt zur WM 2018 in Russland. Nach dem Ausfall von Torjäger Timo Werner erwartet der Bundestrainer beim Treffpunkt in Frankfurt noch 22 Spieler. Am Nachmittag steht die erste von zwei Trainingseinheiten für das WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland auf dem Programm. Schon ein Remis würde dem Titelverteidiger am Donnerstag in Belfast zum Gruppensieg reichen. Zum Abschluss der Ausscheidungsrunde trifft das DFB-Team am kommenden Sonntag auf dem Kaiserslauterer Betzenberg auf Aserbaidschan.