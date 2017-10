Wales muss in den entscheidenden Partien der WM-Qualifikation ohne seinen Topstar Gareth Bale auskommen. Der 28-Jährige vom spanischen Rekordmeister Real Madrid laboriert an einer Wadenzerrung. Damit fehlt Bale den Briten am Freitag in Georgien (18 Uhr) und am Montag gegen Irland (20.45 Uhr). Für den Flügelstürmer wurde Tom Bradshaw vom englischen Zweitligisten FC Barnsley nachnominiert. Bale hatte die Verletzung in der vergangenen Woche beim Real-Sieg in der Champions League bei Borussia Dortmund (3:1) erlitten. Wie lange der Waliser ausfällt, ist noch offen.