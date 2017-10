Die Minnesota Twins mit Max Kepler sind in den Play-offs der Major League Baseball (MLB) am Favoriten New York Yankees gescheitert. Die Twins verloren das Wildcard-Game der American League im berühmten Yankee Stadium trotz Füh- rung mit 4:8 und schieden aus. Für den 24 Jahre alten Kepler, der 2009 in die USA gegangen war, war es das erste Play-off-Spiel seiner Karriere. Minnesota war das erste Team in der langen Geschichte der nordamerikanischen Profiliga, das es nach einer Vorsaison mit 100 oder mehr Niederlagen in die Meisterrunde geschafft hatte.