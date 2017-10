Mit Rückkehrer Jerome Boateng in der Startelf will Joachim Löw beim Qualifikationsspiel in Nordirland das Ticket zur Fußball-WM sichern. Der Bundestrainer hat angekündigt, dass der Verteidiger vom FC Bayern München am Donnerstag (20.45 Uhr) in Belfast in der Startelf steht. Sein bislang letztes Länderspiel hat Boateng vor einem Jahr - ebenfalls gegen Nordirland - bestritten. Seit dem ist er immer wieder von Muskelverletzungen zurückgeworfen worden. Dem DFB-Team reicht ein Remis, um die WM-Teilnahme zu sichern. Nordirland ist Gruppenzweiter und hat neun Punkte Vorsprung vor dem Gruppendritten Norwegen.