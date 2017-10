Tabea Alt geht als Vorkampf-Beste am Schwebebalken in den Medaillenkampf der Turn-WM von Montreal. Auch Elisabeth Seitz am Stufenbarren und Pauline Schäfer am Schwebebalken zogen in die Einzel-Finals am Wochenende ein. Da Seitz und Alt auch im Mehrkampf-Finale stehen, erzielten die Deutschen mit insgesamt fünf Finalplätzen am Mittwoch ein großartiges Ergebnis. Am Barren musste Alt einen Sturz in Kauf nehmen. Dennoch erhält sie die Chance, ihre Übung im Mehrkampf-Finale am Freitag noch einmal perfekt vorzustellen. Nach der Qualifikation rangiert Alt auf Rang zwölf.