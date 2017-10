Nach ihrem Finaleinzug 2016 hat sich Angelique Kerber in diesem Jahr nicht für das Finale der WTA-Tour vom 22. bis 29.Oktober in Singapur qualifiziert. Die zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin war beim laufenden Turnier in Peking in der zweiten Runde ausgeschieden und könnte allenfalls noch als Ersatzspielerin nachrücken. Als siebte Spielerin sicherte sich derweil French-Open-Gewinnerin Jelena Ostapenko aus Lettland in der chinesischen Hauptstadt ihr Ticket. Um den achten und letzten Platz streiten laut WTA nur noch die Französin Caroline Garcia und die Britin Johanna Konta.