Syriens Traum von der ersten Teilnahme an einer Fußball-WM lebt. Die Nationalmannschaft des kriegsgeplagten Landes erkämpfte im Play-off-Hinspiel der Asien-Qualifikation gegen den hohen Favoriten Australien ein 1:1 (0:1) und darf im Rückspiel am kommenden Dienstag in Sydney weiter auf das Wunder hoffen. Der Sieger des Duells trifft in zwei weiteren Ausscheidungsspielen auf den Vierten des CONCACAF-Kontinentalverbandes von Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik. Mehr zum WM-Traum der syrischen Nationalmannschaft sehen Sie am Sonntag in der SPORTreportage ab 17:10 Uhr.