Argentinien droht in der Qualifikation zur WM 2018 das Aus. Der Vize-Weltmeister kam in Buenos Aires gegen Peru am vorletzten Spieltag nicht über ein 0:0 hinaus und stürzte auf Platz sechs ab, der das sichere Aus bedeuten würde. In der Südamerika-Qualifikation kommt es nun am Dienstag zu einem Herzschlagfinale. Lediglich Brasilien ist mit 38 Punkten sicher qualifiziert. Dahinter kämpfen Uruguay (28), Chile (26), Kolumbien (26), Peru (25), Argentinien (25) und Paraguay (24) um drei weitere Direkttickets. Der Fünfte kann sich in zwei Spielen gegen Ozeanienvertreter Neuseeland noch sein WM-Ticket sichern.