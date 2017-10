Die deutschen Weltmeister werden ihre Vorbereitung auf die WM 2018 in Russland wie vor den Triumphen 1990 und 2014 in Südtirol absolvieren. Mitte Mai 2018 werden Bundestrainer Joachim Löw und seine Mannschaft wie 2010 vor der Endrunde in Südafrika im Hotel Weinegg in der Gemeinde Eppan Quartier nehmen. Löw freut sich darauf, "im Trainingslager die Basis zu legen für das WM-Turnier, das uns alles abverlangen wird, physisch wie mental. In Südtirol haben wir uns immer sehr wohl gefühlt, und die Trainingsbedingungen sind bestens." Mit ausschlaggebend war wohl das neue Sportzentrum des AFC Girlan in Rungg.