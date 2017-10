Der Skisprung-Weltcup in Willingen (2. bis 4.Februar) erlebt eine Weltpremiere: Ein neuer Wettkampfmodus soll zusätzliche Spannung und ein üppiges Extra-Preisgeld bringen. An dem Weltcup-Wochenende wird es eine extra Gesamtwertung geben. Darin fließen neben den Wettkampfsprüngen bei den Einzel-Wettbewerben am Samstag und Sonntag auch der Qualifikationssprung von Freitag ein. So können die Athleten bei insgesamt fünf Sprüngen punkten. Der "Willingen Five"-Gesamtsieger erhält zusätzlich zu den üblichen Prämien für die Tageswertung ein Extra-Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro.